В Курской области вакцинировались от коронавируса 516 подростков

Продолжаются поставки вакцин от коронавируса и для взрослых Фото: Архив "КП"

Вакцинация «Спутником М» подростков началась в конце января. И вот, по последним данным, в Курской области привито уже 516 подростков.

Вакциной в два этапа прививают молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет. Противопоказаниями являются обострение хронических заболеваний, вновь выявленные острые заболевания, острые аллергические реакции.

Помимо этого, продолжаются поставки вакцин от коронавируса и для взрослых. В минувшие выходные доставлена партия «Спутник Лайт» в размере 600 доз, она применяется для ревакцинации.

Всего регион получил 864 101 комплект прививки, из них 606 667 «Спутника V», 210 104 «Спутника Лайт», 35 880 «ЭпиВакКороны», 10 730 «КовиВака» и 720 «Спутника М».

По последним данным, первым компонентом в области привито 689 647 человек; это составляет 96,8% от количества, запланированного к вакцинации в области. Два компонента прививки получили 663 978 курян.