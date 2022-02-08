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Общество8 февраля 2022 7:14

Курские дороги круглосуточно расчищают от снега

Несмотря на оттепель, уборка территорий продолжается
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

В Комитете транспорта и автомобильных дорог области информируют, что этой ночью на региональных и федеральных трассах работали 252 единицы техники. Дорожники в круглосуточном режиме ведут работы по расчистке и уборке снега.

С улиц Курска вывезли 1335 тонн снега. Особое внимание уделяли расчистке подъемов и спусков проезжих частей, мостов, тротуаров и лестничных маршей. Велась обработка территорий противогололедными материалами. За ночь израсходовали 162 тонны реагентов.