В Курской области высадят 1,18 млн молодых дубов и сосен

Восстанавливать леса планируют на площади размером 295,9 га Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщают, что в 2022 году в Курской области продолжится реализация проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На работы по воспроизводству лесов выделят 56,1 млн рублей, из них – 35,7 млн рублей из федерального бюджета и 20,4 млн рублей – из внебюджетных источников.

Восстанавливать леса планируют на площади размером 295,9 га. Там высадят 1,18 млн молодых дубов и сосен, а в питомниках вырастят 1,6 млн сеянцев различных пород деревьев. Планируется собрать пять тыс. кг семян лесных растений.

- На территории 3,35 тыс. га специалисты проведут агроуход за лесными культурами, еще на 180 га подготовят почву под посадку. Главная задача – восстанавливать 100% вырубленных или погибших лесных насаждений, - говорят в администрации области.

Помимо этого, также планируют приобрести специализированную технику и оборудование на сумму 27,8 млн рублей. Лесхозы получат три пожарных автомобиля, 23 единицы лесопожарного оборудования и одну универсальную лесохозяйственную машину для проведения работ по лесовосстановлению.