Юная курянка получила "серебро" на первенстве по боксу

Три девушки из региона стали победителями в боксе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Воспитанница железногорской спортивной школы олимпийского резерва единоборств Ангелина Ефремова завоевала "серебро" на первенстве Центрального федерального округа по боксу, которое проводилось среди юниорок, девушек и девочек в подмосковном Королеве.

Ангелина стала второй в весовой категории 48 килограмм. Поздравляем спортсменку и ее тренера Игоря Ступакова. Удачи на первенстве России!

Ранее КП сообщала, что в весовой категории 50 килограмм второе место заняла курянка Елена Елагина, а в категории 54 килограмма с "серебром" домой вернулась Лиана Рыкова.