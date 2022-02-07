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Спорт7 февраля 2022 18:03

Юная курянка получила "серебро" на первенстве по боксу

Ангелина Ефремова - воспитанница железногорской спортивной школы олимпийского резерва единоборств
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Три девушки из региона стали победителями в боксе

Три девушки из региона стали победителями в боксе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Воспитанница железногорской спортивной школы олимпийского резерва единоборств Ангелина Ефремова завоевала "серебро" на первенстве Центрального федерального округа по боксу, которое проводилось среди юниорок, девушек и девочек в подмосковном Королеве.

Ангелина стала второй в весовой категории 48 килограмм. Поздравляем спортсменку и ее тренера Игоря Ступакова. Удачи на первенстве России!

Ранее КП сообщала, что в весовой категории 50 килограмм второе место заняла курянка Елена Елагина, а в категории 54 килограмма с "серебром" домой вернулась Лиана Рыкова.

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