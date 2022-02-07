Курянин за сутки сделал 32 перевода на телефоны мошенников

Курянин считает, что на него воздействовали гипнозом Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 44-летним мужчиной мошенники действовали по одной из самых распространенных схем обмана. По телефону они представились сотрудниками банка и сообщили об атаке на банковские счета мужчины. Якобы неизвестные люди воспользовались его личными данными, зашли в онлайн-кабинет банка и пытаются оформить крупный кредит.

Чтобы прекратить преступные действия и защитить себя, ему посоветовали срочно подать онлайн-заявку на кредит, обналичить его и перевести на безопасный счет. Эта быстрая процедура гарантировала аннулирование кредита через несколько дней и возврат процента от взятой суммы.

Курянину звонили целый день, переключая один номер на другой, создавая впечатление работы настоящего колл-центра.

Мужчина, не подвергая сомнению информацию, выполнил все указания и перевел 580 тысяч рублей. Его не смутило даже то, что, так называемым «безопасным счетом» стали 32 номера мобильных телефонов, куда нужно было перечислять деньги.

Чтобы закончить операцию, он потратил несколько часов и все это время верил, что общается с сотрудниками банка.

На следующий день с ним, как и следовало ожидать, никто не связался, а в банковском приложении остались только данные о крупном кредите и дате ближайшего платежа.

В полиции мужчина пояснил, что слышал о мошенниках, а свою доверчивость объяснил гипнозом.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело и начат розыск преступников, сказали в УМВД.