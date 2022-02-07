В Курске дань памяти отдали солдатам, погибшим на подступах к городу

8 февраля куряне отметят памятную дату Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля Курск отметит 79-ю годовщину освобождения города. 7 февраля дань памяти отдали солдатам, погибшим на подступах к Курску.

Возложения прошли одновременно в Мокве, Рышково, Лебяжьем, Клюкве, Селиховых дворах, в местечке Горелый лес. В этих местах зимой 43-го проходили крупные сражения.

В селе Рышково цветы возложили к братской могиле, в которой похоронено 110 советских воинов, погибших в феврале 1943-го. Известны имена только 27 из них.

Также возложили цвет к могилам летчиков Ларионова М.Н., Алексеева Т.А. и военнослужащего Почевалова И.Ф., погибших в 1943 году.