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Победа7 февраля 2022 15:05

В Курске дань памяти отдали солдатам, погибшим на подступах к городу

Торжественные мероприятия проходят накануне годовщины освобождения
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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8 февраля куряне отметят памятную дату

8 февраля куряне отметят памятную дату

Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля Курск отметит 79-ю годовщину освобождения города. 7 февраля дань памяти отдали солдатам, погибшим на подступах к Курску.

Возложения прошли одновременно в Мокве, Рышково, Лебяжьем, Клюкве, Селиховых дворах, в местечке Горелый лес. В этих местах зимой 43-го проходили крупные сражения.

В селе Рышково цветы возложили к братской могиле, в которой похоронено 110 советских воинов, погибших в феврале 1943-го. Известны имена только 27 из них.

Также возложили цвет к могилам летчиков Ларионова М.Н., Алексеева Т.А. и военнослужащего Почевалова И.Ф., погибших в 1943 году.

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