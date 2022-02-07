Получить выплату за прививку от ковид беременные курянки смогут до конца марта

Всего в регионе привито более 649 беременных Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области вакцинированные от коронавируса беременные женщины могут получить пять тысяч рублей.

- Единовременная выплата предоставляется беременным женщинам, которые привились в период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно. Для этого нужно обращаться к акушеру-гинекологу медицинской организации, в которой будущая мама стоит на учете, - пояснили в администрации региона.

Всего в регионе привито более 649 беременных женщин, 76 уже получили выплаты. Вакцинация допускается на сроке беременности 22 недели и более.