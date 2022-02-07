Капремонт курского аэропорта завершат к лету

Аэропорт планируют благоустроить ближе к "сезону" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курском аэропорту продолжаются ремонтные работы. Проект предусматривает устройство навесного вентилируемого фасада, замену окон и витражей, реконструкцию навеса главного входа, замену вывесок на кровле здания на световые, обновление освещения. Всего запланировано отремонтировать более тысячи квадратных метров стен аэровокзала. Завершить капитальный ремонт планируется во втором квартале 2022 года.

Сейчас монтируют кронштейны каркасов витражей, утепляют фасада минераловатными огнезащитными плитами. Продолжаются демонтаж оконных проемов на третьем этаже и установка двухкамерных стеклопакетов в алюминиевых профилях. Ведутся работы по изготовлению и монтажу арматуры для фундамента главного входа.

Привокзальную площадь со стороны фасада главного здания тоже планируют благоустроить в рамках другого проекта. Курский аэропорт продолжает работать в штатном режиме.