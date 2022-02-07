Куряка отсудила у школы сто тысяч рублей

ЧП произошло зимой прошлого года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суд взыскал со школы сто тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу курянки, получившей травму на территории образовательного учреждения

Решение вынес Курский областной суд.

Женщина судилась со школой и родителями девятилетнего мальчика, требуя компенсации расходов на лечение и морального вреда.

ЧП произошло днем 19 февраля прошлого года. Курянка шла по дорожке к входу в школу, чтобы забрать свою внучку после уроков, и упала, поскольку ученик второго класса, катаясь после занятий с горки, толкнул другую ученицу, которая не удержалась на ногах и, падая, сбила ее с ног. В школу вызвали бригаду скорой медицинской помощи, женщину госпитализировали, она получила травму правой руки.

В суде она сказала, что до сих пор постоянно испытывает боль в плече, рука не работает как прежде. Она просила взыскать с ответчиков расходы на лечение - 1273 рубля и компенсацию морального вреда в 250 000 рублей, а также судебные расходы - 25 600 рублей.

Суд первой инстанции исковые требования признал обоснованными и взыскал с МБОУ «СОШ № 14» компенсацию морального вреда в сто тысяч рублей, а также судебные расходы на представителя в 10 000 рублей.

- Компенсацию морального вреда взыскали со школы потому, что по закону в случае причинения вреда ребенком во время его нахождения в образовательном учреждении, осуществлявшем за ним в этот период надзор, оно обязано возместить причиненный вред, если не докажет, что он возник не по вине ученика, - пояснили в облсуде. - Судебная коллегия областного суда решение Железногорского городского суда Курской области оставила без изменений, посчитав несостоятельными доводы апелляций истицы. Она просила удовлетворить ее требования в полном объеме.

В суде отец мальчика был не согласен с установленными судом обстоятельствами происшествия и с участием в нем его сына.