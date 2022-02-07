Куряне просят сделать в Первомайском парке места для тихого отдыха

Также куряне предлагают подумать над созданием видовой точки на Стрелецкую слободу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Свои предложения и замечания куряне высказали в ходе онлайн-обсуждения. Так, выяснилось, что жителей не устраивает недостаточное количество скамеек, шум, хаотичное озеленение и обособленность парка.

Один из основных запросов – организовать в парке места для тихого отдыха. Также куряне предлагают подумать над созданием видовой точки на Стрелецкую слободу и разместить там различные объекты, чтобы эта территория могла заинтересовать и задержать людей, а не использоваться как транзитная.

Помимо этого, предложили создать единый маршрут, соединяющего парк с улицей Горького. Также было много пожеланий по поводу озеленения и цветников, в том числе с использованием злаковых культур.

- Предложения курян будут учтены при подготовке проекта благоустройства Первомайского парка, - заявили в областной администрации.