В Курске на ремонт поликлиники №5 выделят 130 млн рублей

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В областной администрации сообщают, что в курской поликлинике №5 уже начались работы по капитальному ремонту, который запланирован на 2022 год.

В здании полностью заменят окна, отремонтируют крыльцо, входную группу, крышу, подвальные помещения. Будут также заменены коммуникации, проведена внутренняя чистовая отделка.

На все ремонтные работы направят 130 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году в рамках программы запланирован капитальный ремонт в поликлиниках Медвенской и Советской районных больниц, поликлиниках №3 и №6 Курска.