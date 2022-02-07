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Общество7 февраля 2022 10:25

Курские спасатели провели онлайн-урок безопасности

В семинаре приняли участие 20 школьников
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

Для учеников 6-7 классов школы №54 сотрудники ГУ МЧС России по Курской области устроили специальный урок по тематике безопасности. Ребята узнали правила пожарной безопасности и правила поведения на водоемах, все телефоны служб спасения и то, как правильно пользоваться огнетушителем.

- Подобные занятия мы проводим регулярно, - говорит представитель КОО ВДПО Татьяна Рыженкова. - Даже в таком онлайн-формате школьники воспринимают важную информацию, которая им обязательно пригодится.

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