Курские спасатели провели онлайн-урок безопасности

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Для учеников 6-7 классов школы №54 сотрудники ГУ МЧС России по Курской области устроили специальный урок по тематике безопасности. Ребята узнали правила пожарной безопасности и правила поведения на водоемах, все телефоны служб спасения и то, как правильно пользоваться огнетушителем.

- Подобные занятия мы проводим регулярно, - говорит представитель КОО ВДПО Татьяна Рыженкова. - Даже в таком онлайн-формате школьники воспринимают важную информацию, которая им обязательно пригодится.