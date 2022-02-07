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Общество7 февраля 2022 9:00

В Курске выявили 17 нарушений в расчистке территорий многоквартирных домов

Всего было проверено 131 такое место
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Рейды по уборке территорий от снега проходят каждый день

Рейды по уборке территорий от снега проходят каждый день

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 7 февраля, на еженедельной планерке губернатора и.о. главы Курска Николай Цыбин сообщил, что за последние три дня рабочие группы городской администрации проверили, как расчищают от снега 131 дворовую территорию многоквартирных домов. Так, в ходе рейда было найдено 17 нарушений Правил благоустройства. Представители четырех управляющих компаний получат протоколы об административных правонарушениях.

Добавим, что подобные проверки проходят ежедневно.

Также в преддверии 79-й годовщины освобождения Курска особое внимание уделяется расчистке памятных мест – уборку выполнили на территории Меморила, в урочищах Солянка и Горелый лес, скверах 16-й Воздушной армии и Рокоссовского.

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