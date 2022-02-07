В 2022 году в Курске планируют отловить 1629 бездомных собак

За последнюю неделю отловили 83 собаки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 7 февралая, на оперативном совещании исполняющий обязанности главы Курска Николай Цыбин доложил, что, в рамках муниципальных контрактов, в областном центре планируется в течение года отловить 1629 бездомных собак. Так, за последнюю неделю уже отловлены 83 животных.

- Сообщить о безнадзорных животных можно по телефону 74-02-46. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00. В нерабочее время и выходные дни можно позвонить по номеру 51-92-80. Комитет городского хозяйства оформляет заявки и распределяет их по подрядным организациям, - рассказывают в городской администрации.