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Общество7 февраля 2022 8:42

В 2022 году в Курске планируют отловить 1629 бездомных собак

Работа по этому вопросу уже началась
Кристина ГОРБАТЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
За последнюю неделю отловили 83 собаки

За последнюю неделю отловили 83 собаки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 7 февралая, на оперативном совещании исполняющий обязанности главы Курска Николай Цыбин доложил, что, в рамках муниципальных контрактов, в областном центре планируется в течение года отловить 1629 бездомных собак. Так, за последнюю неделю уже отловлены 83 животных.

- Сообщить о безнадзорных животных можно по телефону 74-02-46. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00. В нерабочее время и выходные дни можно позвонить по номеру 51-92-80. Комитет городского хозяйства оформляет заявки и распределяет их по подрядным организациям, - рассказывают в городской администрации.