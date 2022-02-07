Куряне, заключившие в 2021 году соцконтракт на поиск работы, получат ежемесячные выплаты

Выплаты будут пересчитаны с учетом актуального прожиточного минимума в регионе Фото: Архив "КП"

В Курской области все, кто заключили в 2021 году соцконтракт на поиск работы, в 2022 году получат ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты.

- Такие изменения распространятся на все выплаты, произведенные с 1 января 2022 года. То есть, для граждан, которые уже получили в январе выплаты, будет сделан перерасчет. Раньше в расчете выплат использовалась величина прожиточного минимума, установленная на момент заключения соцконтракта, - говорят в комитете социальной защиты населения.

Помимо этого, в 2022 году за средства социальных контрактов, заключенных на развитие собственного дела, можно будет приобретать лицензии.

Так, социальный контракт можно заключить по двум направлениям:

- поиск работы;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Более подробную информацию можно узнать в отделе по работе с населением комитета социальной защиты населения города Курска - тел. 32-53-62.