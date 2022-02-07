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Общество7 февраля 2022 7:20

Ночью Курск от снега убирали 49 единиц техники

В городе продолжается расчистка территорий
Кристина ГОРБАТЕНКО
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На дороги города было высыпано почти 318 тонн реагентов

На дороги города было высыпано почти 318 тонн реагентов

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В комитете дорожного хозяйства сообщили, что в Курске продолжается уборка снега с дорог и тротуаров, а также с общественных пространств, остановочных площадок и пешеходных переходов.

Ночью работы по уборке выполняли 49 единиц техники. Особое внимание уделяется обработке мостов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами.

Расчищаются и обрабатываются песко-соляной смесью тротуары и лестничные марши. Израсходовано почти 318 тонн реагентов.

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