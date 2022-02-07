Ночью Курск от снега убирали 49 единиц техники

На дороги города было высыпано почти 318 тонн реагентов
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В комитете дорожного хозяйства сообщили, что в Курске продолжается уборка снега с дорог и тротуаров, а также с общественных пространств, остановочных площадок и пешеходных переходов.
Ночью работы по уборке выполняли 49 единиц техники. Особое внимание уделяется обработке мостов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами.
Расчищаются и обрабатываются песко-соляной смесью тротуары и лестничные марши. Израсходовано почти 318 тонн реагентов.