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Здоровье7 февраля 2022 7:10

В Курской области за сутки от COVID-19 скончались три человека

Печальная статистика продолжает пополняться
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Режим повышенной готовности по коронавирусу

Режим повышенной готовности по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 7 февраля в регионе от коронавируса скончались 2207 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 70, 71 год; женщина – 73 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19..

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1467 человек, на ИВЛ – 72 (6 – инвазивная, 66 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 689 647 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 663 978.

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