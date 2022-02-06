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Здоровье6 февраля 2022 15:33

В курских стационарах продолжают оказывать плановую медпомощь

Она приостановлена только в поликлиниках, уточнили в Доме Советов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
При заранее запланированной госпитализации пациенты могут обращаться непосредственно в приемные стационаров

При заранее запланированной госпитализации пациенты могут обращаться непосредственно в приемные стационаров

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По приказу комитета здравоохранения Курской области в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи только в амбулаторно-поликлиническом звене. Это не относится к плановой госпитализации в стационары учреждений здравоохранения региона, сообщили в администрации региона.

При заранее запланированной госпитализации пациенты могут обращаться непосредственно в приемные отделения стационаров.

При обращении в больницу для плановой госпитализации рекомендуют иметь на руках медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания, требующего планового стационарного лечения, желательно с результатами инструментальных и лабораторных исследований.

Это относится к работе и детских, и взрослых стационарров.