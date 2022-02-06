В курских стационарах продолжают оказывать плановую медпомощь

При заранее запланированной госпитализации пациенты могут обращаться непосредственно в приемные стационаров
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По приказу комитета здравоохранения Курской области в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи только в амбулаторно-поликлиническом звене. Это не относится к плановой госпитализации в стационары учреждений здравоохранения региона, сообщили в администрации региона.
При заранее запланированной госпитализации пациенты могут обращаться непосредственно в приемные отделения стационаров.
При обращении в больницу для плановой госпитализации рекомендуют иметь на руках медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания, требующего планового стационарного лечения, желательно с результатами инструментальных и лабораторных исследований.
Это относится к работе и детских, и взрослых стационарров.