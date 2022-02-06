В Курской области стали больше производить свинины и птицы

Наибольший рост показала обработка Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным Курскстата, в 2021 году индекс промышленного производства по отношению к 2020 году составил 111,4%.

По видам экономической деятельности индекс производства сложился следующим образом: добыча полезных ископаемых – 103,5%; обрабатывающие производства – 121,1%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 98,1%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 105,6%.

- Существенное влияние на рост индекса обрабатывающей отрасли оказали производства машин и оборудования, транспортных средств и оборудования, прицепов, химических веществ и химических продуктов, пищевых продуктов, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - отметили в администрации региона. - Увеличился выпуск подшипников шариковых и роликовых, генераторов переменного тока, окатышей железорудных, блоков оконных пластмассовых, конструкций из черных металлов, волокон синтетических, постельного белья.

Возросло производство пищевых продуктов: свинины, мяса птицы охлажденного, мясных полуфабрикатов, молока, творога, продуктов из зерна.