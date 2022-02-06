Из Курска можно будет улететь в Геленджик

Также будут открыты рейсы в Анапу и Симферополь Фото: Светлана ВОЛКОВА

Услугами курского аэропорта в январе 2022 года воспользовались уже 8 757 пассажиров. Это по сравнению с январем 2021 года на 74% больше.

Среди самых востребованных направлений января Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

С этого года открыты полеты в Казань, Краснодар, Екатеринбург (через Казань).

Сейчас специалисты ведут работу по формированию сетки расписания на весенне-летний период. Планируется сохранить все внутренние рейсы прошлого летнего сезона и дополнить их полетами в Анапу и Симферополь. Кроме того, с июня будут открыты полеты из Курска в Геленджик.

В 2021 году услугами регионального аэропорта воспользовались 103 222 пассажира.