Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Деловой Курск6 февраля 2022 14:53

Из Курска можно будет улететь в Геленджик

В курском аэропорту вырос пассажиропоток
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Также будут открыты рейсы в Анапу и Симферополь

Также будут открыты рейсы в Анапу и Симферополь

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Услугами курского аэропорта в январе 2022 года воспользовались уже 8 757 пассажиров. Это по сравнению с январем 2021 года на 74% больше.

Среди самых востребованных направлений января Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

С этого года открыты полеты в Казань, Краснодар, Екатеринбург (через Казань).

Сейчас специалисты ведут работу по формированию сетки расписания на весенне-летний период. Планируется сохранить все внутренние рейсы прошлого летнего сезона и дополнить их полетами в Анапу и Симферополь. Кроме того, с июня будут открыты полеты из Курска в Геленджик.

В 2021 году услугами регионального аэропорта воспользовались 103 222 пассажира.

0