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Происшествия6 февраля 2022 9:07

Группа курян имитировала повешение, привязав веревкой манекен к мосту

Следователи возбудили уголовное дело
Анна ГРЕБЕНКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: с сайта СУ СКР по Курской области.

Фото: с сайта СУ СКР по Курской области.

Странную акцию устроила группа курян ночью 1 февраля. Как рассказали в региональном СУ СКР, эти люди прибыли к пешеходном мосту, расположенному над проезжей частью улицы Дзержинского Курска. А затем привязали к конструктивным элементам моста манекен. С помощью веревки, обмотанной вокруг шеи пластмассовой фигуры, они имитировали повешение.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушителей общественного порядка установили. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курской области возбудил уголовное дело по статье по факту хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).