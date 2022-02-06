Труп 85-летнего жителя Курской области нашли в сгоревшем сельском доме

Фото: ГУ МЧС по Курской области. Фото: Предоставлено

Два пожара с погибшими произошли в Курской области за сутки. В Беловском районе погиб 60-летний мужчина, вторая трагедия случилась в селе Карманово Железногорского района.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в службу спасения 5 февраля в 22.18. По прибытию специалистов дом горел открытым пламенем, обвалилась крыша. Соседи рассказали, что внутри может находиться человек – пожилой хозяин домовладения. 85-летний мужчина состоял в «группе риска» как одиноко проживающий.

- К сожалению, выйти из горящего дома он не смог – труп курянина обнаружили во время разборки и проливки сгоревшего дома, - добавили в ведомстве.

Специалисты выясняют причину происшествий. Из рассматриваемых вариантов – короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем при курении.