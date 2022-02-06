Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 февраля 2022 9:30

Труп 85-летнего жителя Курской области нашли в сгоревшем сельском доме

Мужчина состоял в «группе риска» как одиноко проживающий
Анна ГРЕБЕНКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС по Курской области.

Фото: ГУ МЧС по Курской области.

Фото: Предоставлено

Два пожара с погибшими произошли в Курской области за сутки. В Беловском районе погиб 60-летний мужчина, вторая трагедия случилась в селе Карманово Железногорского района.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в службу спасения 5 февраля в 22.18. По прибытию специалистов дом горел открытым пламенем, обвалилась крыша. Соседи рассказали, что внутри может находиться человек – пожилой хозяин домовладения. 85-летний мужчина состоял в «группе риска» как одиноко проживающий.

- К сожалению, выйти из горящего дома он не смог – труп курянина обнаружили во время разборки и проливки сгоревшего дома, - добавили в ведомстве.

Специалисты выясняют причину происшествий. Из рассматриваемых вариантов – короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем при курении.

0