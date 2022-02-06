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Происшествия6 февраля 2022 8:48

В Курской области во время пожара погиб пенсионер

Предположительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Предположительной причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении

Предположительной причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сообщение о пожаре в слободе Белая Беловского района поступило спасателям 5 февраля в 21.48. О возгорании в региональное ГУ МЧС сообщил хозяин дома, он же рассказал, что внутри находится его знакомый. Прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к поиску – в одной из комнат они нашли труп 60-летнего мужчины. Предположительной причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Точные обстоятельства выясняются.

За сутки в регионе зарегистрировали шесть пожаров, погибли два человека. Вторая трагедия произошла в Железногорском районе.

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