Под Курском горел дом

Пожар произошел утром в субботу Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11:20 5 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Пески в деревне Зорино Курского района Курской области.

На место происшествия выезжали спасатели 6 ПСЧ, 20, 12 ПЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники газовой службы и электрических сетей.

Пожар локализован в 11:33, ликвидирован в 11:35.

В результате пожара в жилом деревянном доме огнем поврежден фронтон на площади и потолочное перекрытие, обгорели стены.