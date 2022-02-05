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Происшествия5 февраля 2022 14:34

Под Курском горел дом

ЧП произошло в Зорино
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел утром в субботу

Пожар произошел утром в субботу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11:20 5 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Пески в деревне Зорино Курского района Курской области.

На место происшествия выезжали спасатели 6 ПСЧ, 20, 12 ПЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники газовой службы и электрических сетей.

Пожар локализован в 11:33, ликвидирован в 11:35.

В результате пожара в жилом деревянном доме огнем поврежден фронтон на площади и потолочное перекрытие, обгорели стены.

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