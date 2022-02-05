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Здоровье5 февраля 2022 8:30

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1341 курянин

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают сделать прививки

Курян призывают сделать прививки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1341 человек, на ИВЛ – 62 (четыре – инвазивная, 58 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 5 февраля в Курской области всего зарегистрировано 90 055 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 713 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2200 человек. В том числе за последние сутки - женщины 66, 70, 74 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

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