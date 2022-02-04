В Курске за вязтки будут судить врача-невролога

Доктор работала в одной из больниц Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в суд передано дело против врача, которую обвиняют в мошенничестве и получении взяток по 20 эпизодам.

По версии следствия, с 2016 года по 2021 год невролог одной из больниц Курска под предлогом помощи в получении групп инвалидности получала взятки от пациентов.

Всего она по данным следователей "заработала" таким образом 816 тысяч рублей.

- Также, не имея полномочий под тем же предлогом помощи в оформлении инвалидности, обманом она получила от курян более 2, 3 миллионов рублей, - рассказали в СУ СК региона.

Дело рассмотрит суд.