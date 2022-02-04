Игорь Куцак приступит к обязанностям мэра Курска с 14 февраля

Уборку снега обозначили как одно из направлений работы мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

К своим обязанностям новый руководитель областного центра приступает с 14 февраля, сообщили в администрации региона.

Основные направления работы горадминистрации будут таковы - борьба с коронавирусной инфекцией, содержание улиц, дворовых территорий и общественных пространств, в том числе уборка снега, усилении работы в сфере в ЖКХ по замене изношенных коммуникаций. Отдельно обозначено развитие малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города.