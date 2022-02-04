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Политика4 февраля 2022 14:50

Игорь Куцак приступит к обязанностям мэра Курска с 14 февраля

Основные направления работы - борьба с ковид, содержание улиц и ЖКХ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Уборку снега обозначили как одно из направлений работы мэрии

Уборку снега обозначили как одно из направлений работы мэрии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

К своим обязанностям новый руководитель областного центра приступает с 14 февраля, сообщили в администрации региона.

Основные направления работы горадминистрации будут таковы - борьба с коронавирусной инфекцией, содержание улиц, дворовых территорий и общественных пространств, в том числе уборка снега, усилении работы в сфере в ЖКХ по замене изношенных коммуникаций. Отдельно обозначено развитие малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города.

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