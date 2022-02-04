В Курской области собрали почти три тонны шишек

Заготовка семян лесных растений ведется в рамках федерального проекта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники лесохозяйственных предприятий региона и Лесопожарного центра продолжают заготовку семян хвойных деревьев. Шишки собирают на территории Горшеченского, Советского, Льговского, Рыльского и Солнцевского лесничеств.

Семена сосны достигают урожайной спелости в ноябре. При этом шишки не раскрываются до апреля, поэтому заготавливать их можно всю зиму. На сегодняшний день собрано 2 940 кило сосновых шишек, сообщили в администрации региона.

Урожай отправляют в специальные сушилки, где из шишек извлекают семена. После основной обработки семена очищают, а затем передают на проверку посевных качеств в Центр защиты леса Воронежской области.

Семена, предназначенные к высеву в лесных питомниках, начнут подготавливать уже в конце февраля. Сев проводят в апреле.

Заготовка семян лесных растений ведется ежегодно в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».