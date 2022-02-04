Куряне могут вызвать врача на дом по телефону "122"

Дозвониться до поликлиник из-за большой нагрузки сейчас сложно Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе количество звонков по единому номеру 122 увеличилось вдвое. Ежедневно операторы курского контакт-центра обрабатывают до тысячи обращений, максимальное время дозвона не дольше минуты, сообщили в администрации региона.

По мере увеличения нагрузки привлекаются волонтеры, организовано 120 линий. Чтобы служба могла справиться с возросшей нагрузкой, на базе основного контакт-центра и филиалов МФЦ организовано 59 рабочих мест. Также работает голосовой помощник.

Продолжается набор и обучение новых сотрудников. Подробная информация о вакансиях размещена на официальном сайте МФЦ https://mfc-kursk.ru/aktualnye-vakansii/.

Жители Курска и Железногорска теперь могут вызвать врача на дом по номеру 122, подключены все городские взрослые и детские поликлиники двух городов. Звонки по вызову врача принимают в рабочие дни - с понедельника по пятницу, с 08:00 до 13:00.

- Сейчас совместно с региональным комитетом здравоохранения мы работаем над подключением и других медицинских организаций за пределами областного центра. Также региональный комитет цифрового развития и связи помогает поликлиникам организовать единые контакт-центры, чтобы курянам было проще дозвониться. Единый многоканальный номер уже есть в поликлинике №5 Курска - 270-207, - рассказал председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.

Единая служба «122» работает в круглосуточном режиме.