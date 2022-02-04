В Курской области появятся "умные" спортплощадки

В ближайшее время будет принято решение, в каком из районов области построят первую умную спортивную площадку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Правительство России выделит средства на создание в регионах модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Курская область в этом году получит 20 млн рублей. Работа ведется в рамках новой федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», которая является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

- Умную площадку оснастят интернетом, на тренажерах будут размещены QR-коды, они помогут узнать виды упражнений и правила их выполнения. Перечень оборудования, которое установят на площадке, сейчас утверждается. В ближайшее время будет принято решение, в каком из районов области построят первую умную спортивную площадку, - сказали в администрации региона.