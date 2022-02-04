За январь куряне оформили 30 тысяч больничных

Выплаты с января начисляются по факту закрытия листка нетрудоспособности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2021 году в регионе 80% всех больничных листов было выдано в электронном виде, это более 300 тысяч документов. За январь этого года оформлено уже 30 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Требовать предоставление документа на бумажном носителе работодатель не вправе, сообщили в ФСС.

Выплаты с января начисляются по факту закрытия листка нетрудоспособности. Обмен информацией между медорганизацией, страхователем и ФСС происходит в системе электронного документооборота.

Получать информацию о номере, датах открытия, продления и закрытия больничного, назначении пособия и его выплате можно в личном кабинете на портале госуслуг, если учетная запись подтверждена. Доступна информация также в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования и в мобильном приложении «Социальный навигатор».

При возникновении вопросов работодатели могут обратиться в Фонд социального страхования по телефонам 8 (4712) 72-23-94, 8 (4712) 72-23-95, 8 (4712) 72-23-96. Также информация доступна на официальном сайте фонда в разделе «Электронный больничный».