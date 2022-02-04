В Курске задержали ростовчанина по подозрению в угоне "копейки" 1980 года выпуска

Угонщика нашли в Курчатове Фото: Светлана ВОЛКОВА

21-летний житель Ростовской области задержан в Курске по подозрению в угоне автомобиля. ВАЗовская "копейка" 1980 года выпуска все еще была на ходу и радовала своего хозяина. Мужчина парковал раритет возле дома, на улице Карла Маркса. Но утром, выглянув в окно, не увидел машину на привычном месте. Последовало обращение в полицию. Вскоре авто нашли в технически исправном состоянии в Курчатове на улице Ленинградской.

После проведения экспертиз имущество вернули владельцу, а полицейские занялись розыском человека, совершившего угон. Несколько оперативных подразделений объединили усилия.

Выяснилось, что он временно проживает в городе атомщиков. После задержания парень рассказал, как все было. Он отдыхал в курском ночном клубе и перебрал с алкоголем. На улице заметил машину без сигнализации и решил на ней добраться до дома. В Курчатове автомобиль аккуратно припарковал и был уверен, что ночное приключение не будет иметь последствий.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Ее санкция за угон предусматривает до пяти лет лишения свободы.