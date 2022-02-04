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Происшествия4 февраля 2022 11:58

В Курске Следственный комитет проводит проверку по факту нападения собак на подростка

Случай произошел в районе улицы Комарова
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Информация о нападении собак СК была обнаружена в СМИ

Информация о нападении собак СК была обнаружена в СМИ

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В СУ СК РФ по Курской области сообщают, что в ходе мониторинга региональных СМИ была выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в районе улицы Комарова в Курске стая бродячих собак набросилась на подростка.

Теперь, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, Сеймским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области организована проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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