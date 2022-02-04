В Курске ремонт канализации на Аллейной обойдется в 222 млн рублей

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На заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили перспективы реконструкции канализационного коллектора в районе улицы Аллейной.

Сообщается, что объект на участке от проспекта Ленинского комсомола до улицы 1-й Строительной, протяженностью 4,3 км, находится в аварийном состоянии и изношен на 100%.

Сейчас, с учетом подорожание строительных материалов, на приведение коллектора в порядок необходимо будет потратить до 222 млн рублей.

- «Курскводоканал» собственными силами поддерживает работоспособность коллектора и, при необходимости, выполняет его прочистку, - отметил и.о. главы города Николай Цыбин. – Ситуация осложняется тем, что сети проложены на большой глубине – в некоторых местах до шести метров, а также тем, что они проходят по 53 участкам, которые находятся в собственности горожан. Однако необходимо как можно быстрее приступать к реконструкции объекта.

До 16 февраля «Курскводоканал» должен заключить договор на поставку труб, необходимых для реконструкции канализации и к началу марта приступить к работам.