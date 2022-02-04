Новые коронавирусные ограничения в Курской области

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Так, в областной администрации информируют, что с 7 февраля детям до 18 лет, не проходящим спортивную подготовку, запрещается посещение бассейнов, физкультурно-оздоровительных организаций и фитнес-клубов. Также приостанавливается проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры: концертов, спектаклей, кинопоказов, цирковых представлений. Без зрителей должны проходить спортивные соревнования.

Работодателям рекомендовано отправить в оплачиваемые отпуска сотрудников старше 60 лет и беременных женщин.

Помимо этого, личный прием граждан рекомендовано организовать в онлайн-формате. Глава региона поручил ежедневно осуществлять мониторинг времени дозвона в лечебные учреждения региона.

- Пик заболеваемости еще не достигнут. Основная нагрузка ложится на первичное звено здравоохранения. Время дозвона до поликлиник сегодня является наиболее критичным. В этих условиях надо обеспечить своевременную медицинскую помощь. Куряне должны иметь возможность вызвать врача на дом, получить консультацию и бесплатные лекарства, – отметил губернатор области Роман Старовойт.

Заявку на вызов врача на дом можно будет оставить через колл-центр по номеру 122. В сутки он принимает порядка тысячи звонков. Сейчас максимальное время дозвона не превышает минуты.