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Общество4 февраля 2022 8:32

В Курской области в 2021 году промышленное производство выросло на 11,4%

Такой информацией поделился Курскстат
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Выпуск продуктов питания увеличился на 10,8 %

Выпуск продуктов питания увеличился на 10,8 %

Фото: Архив "КП"

Так, наибольший рост достигнут в обрабатывающих производствах – на 21,1%. Особенно он значителен в производстве машин и оборудования – в 8,5 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 31,1%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 24,2%.

Выпуск химических веществ увеличился на 18,9%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 17,9%.

Что касается пищевых продуктов, то в этой сфере зафиксировано увеличение на 10,8%. Выросло производство свинины, мяса птицы охлажденного, мясных полуфабрикатов, молока (кроме сырого), творога и продуктов из зерновых культур.

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