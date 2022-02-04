За сутки в Курской области от COVID-19 скончались три женщины

Пополнение печальной статистики Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 4 февраля в регионе от коронавируса скончались 2197 человек.

В том числе за последние сутки – женщины – 46, 73, 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19..

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1333 человека, на ИВЛ – 64 (6 – инвазивная, 58 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 686 934 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 661 315.