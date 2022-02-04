В Курской области растет число заражений коронавирусом за сутки

В регионе рекорд количества заболевших ковид за стуки Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 4 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 673 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 352, Курский – 43, Железногорск – 34, Рыльск – 32, Льгов – 26, Щигры – 23, Поныровский – 21, Тимский – 13, Обоянь и Обоянский – по 11, Глушковский, Рыльский – по 10, Льговский – 9, Советский – 8, Беловский, Курчатовский – по 7, Фатеж, Железногорский – по 6, Суджанский, Черемисиновский – по 5, Золотухинский, Фатежский – по 4, Октябрьский, Солнцевский, Суджа, Щигровский – по 3, Конышевский, Медвенский, Пристенский, Хомутовский – по 2, Большесолдатский, Горшеченский, Дмитриев, Дмитриевский, Кореневский, Мантуровский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 89 342 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1333 человека, на ИВЛ – 64 (6 – инвазивная, 58 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2197 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 686 934 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 661 315.