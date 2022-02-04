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Происшествия4 февраля 2022 7:19

В Курске ищут мужчину, который забрал чужой планшет

Один из посетителей забыл устройство в торговом центре
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить в Северный отдел полиции

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить в Северный отдел полиции

Фото: УМВД России по Курской области.

В УМВД России по Курской области сообщили, что устанавливается личность мужчины, который, по предварительной информации, забрал планшет, забытый посетителем торгового центра на ул. Карла Маркса.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят сообщить в Северный отдел полиции по телефону 8 (4712) 58-33-60, или 8-951-314-21-19, а также 02, с мобильного 102.

Для выяснения обстоятельств случившегося мужчине рекомендуется явиться в Северный отдел полиции Курска в любое время.

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