В Курске ищут мужчину, который забрал чужой планшет

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить в Северный отдел полиции Фото: УМВД России по Курской области.

В УМВД России по Курской области сообщили, что устанавливается личность мужчины, который, по предварительной информации, забрал планшет, забытый посетителем торгового центра на ул. Карла Маркса.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят сообщить в Северный отдел полиции по телефону 8 (4712) 58-33-60, или 8-951-314-21-19, а также 02, с мобильного 102.

Для выяснения обстоятельств случившегося мужчине рекомендуется явиться в Северный отдел полиции Курска в любое время.