В Курской области пожарные пришли на помощь бригаде скорой

фото - Противопожарная служба КО Фото: материалы пресс-служб

В ПЧ Рыльского района поступило сообщение, что карета скорой помощи застряла в снегу, поэтому ее необходимо взять на буксир. Медики ехали по вызову к больному в деревню Верхняя Воегоща Рыльского района.

Огнеборцы оперативно выехали для оказания помощи. Прибыв на место, они забрали медицинский персонал и доставили в деревню Верхняя Воегоща к больному.

Больной был перевезен на пожарном автомобиле к машине медиков. Затем карета скорой помощи была отбуксирована в село Большегнеушево, откуда врачи доставили пациента в Рыльскую ЦРБ.