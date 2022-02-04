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Происшествия4 февраля 2022 6:26

В Курской области пожарные пришли на помощь бригаде скорой

Машина медиков застряла в снегу
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Противопожарная служба КО

фото - Противопожарная служба КО

Фото: материалы пресс-служб

В ПЧ Рыльского района поступило сообщение, что карета скорой помощи застряла в снегу, поэтому ее необходимо взять на буксир. Медики ехали по вызову к больному в деревню Верхняя Воегоща Рыльского района.

Огнеборцы оперативно выехали для оказания помощи. Прибыв на место, они забрали медицинский персонал и доставили в деревню Верхняя Воегоща к больному.

Больной был перевезен на пожарном автомобиле к машине медиков. Затем карета скорой помощи была отбуксирована в село Большегнеушево, откуда врачи доставили пациента в Рыльскую ЦРБ.

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