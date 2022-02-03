Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 15:18

В Курске стартовал конкурс для мужчин ко Дню защитника Отечества

Принять участие можно будет в пяти номинациях
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задача конкурса - показать умения и таланты вашего мужчины

Задача конкурса - показать умения и таланты вашего мужчины

Фото: Архив "КП"

Социальная гостиная приглашает всех желающих принять участие в конкурсе «Мужчина в доме». Суть конкурса - поделиться умениями и талантами ваших любимых мужчин.

Участвовать можно в пяти номинациях:

самый веселый;

самый хозяйственный;

самый талантливый;

самый спортивный.

Для участия необходимо присоединиться к группе «Социальная гостиная» ВКонтакте, прикрепить к посту в группе фото только одного мужчины, подписав его имя и любимое дело.

Работы принимаются до 20 февраля, а итоги подведут 23 февраля. Мужчины, набравшие по фото наибольшее число лайков, получат призы.

0