В Курске стартовал конкурс для мужчин ко Дню защитника Отечества

Задача конкурса - показать умения и таланты вашего мужчины
Фото: Архив "КП"
Социальная гостиная приглашает всех желающих принять участие в конкурсе «Мужчина в доме». Суть конкурса - поделиться умениями и талантами ваших любимых мужчин.
Участвовать можно в пяти номинациях:
самый веселый;
самый хозяйственный;
самый талантливый;
самый спортивный.
Для участия необходимо присоединиться к группе «Социальная гостиная» ВКонтакте, прикрепить к посту в группе фото только одного мужчины, подписав его имя и любимое дело.
Работы принимаются до 20 февраля, а итоги подведут 23 февраля. Мужчины, набравшие по фото наибольшее число лайков, получат призы.