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Общество3 февраля 2022 14:13

В Курске ищут автоволонтеров

Об этом сообщили в городской администрации
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

В Курске ежедневно растет число заражений коронавирусом, помимо этого, также резко увеличилось количество обращений курян в больницы. Врачам не хватает автомобилей для выезда к пациентам.

В такой ситуации просто необходима помощь автоволонтеров. Они возят врачей, доставляют на дом лекарства и продукты больным коронавирусной инфекцией, пожилым, многодетным семьям.

Чтобы стать автоволонтером нужны только машина и желание помогать. Также всем волонтерам предоставят топливную карту.

Узнать подробности и записаться можно по телефону +7 (905) 158-58-37.

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