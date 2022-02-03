В Курске ищут автоволонтеров

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

В Курске ежедневно растет число заражений коронавирусом, помимо этого, также резко увеличилось количество обращений курян в больницы. Врачам не хватает автомобилей для выезда к пациентам.

В такой ситуации просто необходима помощь автоволонтеров. Они возят врачей, доставляют на дом лекарства и продукты больным коронавирусной инфекцией, пожилым, многодетным семьям.

Чтобы стать автоволонтером нужны только машина и желание помогать. Также всем волонтерам предоставят топливную карту.

Узнать подробности и записаться можно по телефону +7 (905) 158-58-37.