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Общество3 февраля 2022 13:19

В Курской области появилось динамическое информационное табло

Его установили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Табло появилось еще в конце прошлого года благодаря развитию интеллектуальных транспортных систем, а полноценно начало работать в январе 2022 года. Его установили на трассе Курск — Касторное в поселке Юбилейном.

На табло отображаются данные о разрешенном скоростном режиме и показывается прогноз погоды.

- Актуальная информация поступает на ДИТ напрямую из курских метеорологических центров. Специалисты в онлайн-режиме отслеживают состояние проезжей части и оперативно выводят необходимые данные на табло, - рассказывают в администрации Курской области.

В ближайшие два года на региональных трассах планируют установить два дополнительных динамических информационных табло.

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