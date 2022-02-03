В Курской области появилось динамическое информационное табло

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Табло появилось еще в конце прошлого года благодаря развитию интеллектуальных транспортных систем, а полноценно начало работать в январе 2022 года. Его установили на трассе Курск — Касторное в поселке Юбилейном.

На табло отображаются данные о разрешенном скоростном режиме и показывается прогноз погоды.

- Актуальная информация поступает на ДИТ напрямую из курских метеорологических центров. Специалисты в онлайн-режиме отслеживают состояние проезжей части и оперативно выводят необходимые данные на табло, - рассказывают в администрации Курской области.

В ближайшие два года на региональных трассах планируют установить два дополнительных динамических информационных табло.