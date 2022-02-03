В Курской области строят мост через реку Крупка

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

В Дмитриевском районе на въезде в поселок Татарка на первом километре автодороги Фатеж — Дмитриев продолжается строительство моста через реку Крупка.

В начале октября 2021 года там начали возводить временную конструкцию для проезда транспорта в населенный пункт на время строительных работ, в конце декабря появилось асфальтобетонное покрытие. Для безопасности движения были установлены специальные ограждения.

- Основной мост, который был в аварийном состоянии, уже полностью демонтировали. Сейчас дорожники занимаются подготовительными работами для возведения будущей переправы, - информируют в областной администрации.

Длина сооружения составит 31,1 м. Дорога будет иметь две полосы движения и тротуары по обе стороны проезжей части.

Завершить работы планируют к концу ноября 2022 года.