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Происшествия3 февраля 2022 12:37

Курянина осудили на девять лет за убийство знакомого

Преступление было совершено в августе 2021 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
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От полученных травм мужчина скончался на месте

От полученных травм мужчина скончался на месте

Фото: Архив "КП"

По версии следствия, вечером 25 августа 2021 года на берегу реки Сейм в селе Малые Угоны Льговского района, между 63-летним мужчиной и его 54-летним знакомым возникла ссора. Конфликт произошел на фоне личной неприязни. 63-летний курянин нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область туловища, а затем скрылся с места преступления.

От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте.

Осужденному назначено оказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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