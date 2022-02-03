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Общество3 февраля 2022 11:58

В Курске отмена плановой медпомощи не коснулась онкологического и перинатального центров

Они работают в прежнем режиме
Кристина ГОРБАТЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

В Курской области, по приказу комитета здравоохранения, отменена плановая медицинская помощь в медучреждениях. Сюда относятся все плановые медицинские процедуры, в том числе и физиотерапевтические.

Однако эти ограничения не коснулись работы поликлиник курских онкологического и перинатального центров, они функционируют в прежнем режиме.

- Временно на период большой загруженности городских поликлиник пациенты с подозрением на злокачественные новообразования будут приниматься поликлиникой онкоцентра без направления от онколога по месту жительства. Специалисты просят обращаться к онкологу с обоснованным подозрением на онкопроцесс, желательно с результатами инструментальных и лабораторных исследований, - говорят в областной администрации.