В Курске отмена плановой медпомощи не коснулась онкологического и перинатального центров

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В Курской области, по приказу комитета здравоохранения, отменена плановая медицинская помощь в медучреждениях. Сюда относятся все плановые медицинские процедуры, в том числе и физиотерапевтические.

Однако эти ограничения не коснулись работы поликлиник курских онкологического и перинатального центров, они функционируют в прежнем режиме.

- Временно на период большой загруженности городских поликлиник пациенты с подозрением на злокачественные новообразования будут приниматься поликлиникой онкоцентра без направления от онколога по месту жительства. Специалисты просят обращаться к онкологу с обоснованным подозрением на онкопроцесс, желательно с результатами инструментальных и лабораторных исследований, - говорят в областной администрации.