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Деловой Курск3 февраля 2022 11:01

За сутки из Курска вывезли 1200 тонн снега

Ночью в городе работало 59 единиц спецтехники
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В городе продолжается уборка снега

В городе продолжается уборка снега

Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки вывезено 1200 тонн снега с курских улиц.

Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства. В ночь со 2 на 3 февраля в расчистке проезжих частей и пешеходных тротуаров было задействовано 59 единиц спецтехники.

С городских улиц постоянно вывозится снег: за минувшие сутки убрано 1200 тонн снега, периодически ведется посыпка дорог песко-соляной смесью, позволяющая не допустить образования снежного наката. За ночь было израсходовано почти 160 тонн реагентов.

Кроме того, на постоянном контроле у городских служб и состояние общественных территорий. В парках и скверах с шести утра работают трактора с щеточным оборудованием. Рабочие расчищают пешеходные дорожки и посыпают их песко-соляной смесью.

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