За сутки ковид подтвердился у 604 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки ковид подтвердился у 604 курян. Госпитализировано 87 человек с коронавирусом.

Как сообщала ранее КП, коронавирусной инфекцией в 2021 году переболело в три раза больше жителей региона, чем в 2020 году, сообщает региональный комитет здравоохранения. COVID-19 стал причиной каждой пятой смерти в Курской области.

По данным Росстата, рост числа умерших в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошел по всем субъектам ЦФО. Всего в Курской области скончались 23 344 человека. Это на 22,8% больше, чем в 2020 году. Из них 6 185 болели коронавирусом, а у 4 975 он стал основной причиной смерти.