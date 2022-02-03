Ковид стал причиной каждой пятой смерти в Курской области

Коронавирусной инфекцией в 2021 году переболело в три раза больше жителей региона, чем в 2020 год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Коронавирусной инфекцией в 2021 году переболело в три раза больше жителей региона, чем в 2020 году, сообщает региональный комитет здравоохранения. COVID-19 стал причиной каждой пятой смерти в Курской области.

По данным Росстата, рост числа умерших в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошел по всем субъектам ЦФО. Всего в Курской области скончались 23 344 человека. Это на 22,8% больше, чем в 2020 году. Из них 6 185 болели коронавирусом, а у 4 975 он стал основной причиной смерти.

- Этот прирост обусловлен исключительно коронавирусной инфекцией. Возросла заболеваемость, и увеличилась, к сожалению, и смертность. Если говорить о статистических данных по коэффициенту смертности (это число умерших на тысячу человек населения), то по этому показателю за прошлый год Курская область находится на четвертом месте в ЦФО. При этом у нас снизилась смертность от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта. Еще раз отмечу, что значительный рост смертности в регионе наблюдается только из-за COVID-19, – считает председатель регионального комитета здравоохранения Екатерина Письменная.

По показателю коэффициента естественной убыли населения (это разница между умершими и родившимися на тысячу человек населения) в 2021 году Курская область заняла восьмое место среди регионов ЦФО.

- В регионе незначительно снизился по сравнению с 2020 годом коэффициент рождаемости. По количеству родившихся на свет на тысячу человек населения мы занимаем вместе с Воронежской областью пятое место в ЦФО, а на первом месте находится Москва, – отметила Екатерина Васильевна.