В Курске горел жилой дом

Пожар тушили 20 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 15:32 2 Февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице Вторая Селикатная в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные спасатели 6 ПСЧ, 12 ПЧ, 20 ПЧ Курска, сотрудники полиции, работники газовой службы и электрических сетей, медики скорой помощи.

По прибытию приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 15:54.

В результате пожара в одноэтажном этажном жилом деревянном обшитым сайдингом доме размером 10 х 10., огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие и стены дома имеют следы термического повреждения.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.