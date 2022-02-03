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Происшествия3 февраля 2022 5:59

В Курске горел жилой дом

ЧП произошло на улице Вторая Селикатная
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар тушили 20 человек

Пожар тушили 20 человек

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 15:32 2 Февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице Вторая Селикатная в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные спасатели 6 ПСЧ, 12 ПЧ, 20 ПЧ Курска, сотрудники полиции, работники газовой службы и электрических сетей, медики скорой помощи.

По прибытию приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 15:54.

В результате пожара в одноэтажном этажном жилом деревянном обшитым сайдингом доме размером 10 х 10., огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие и стены дома имеют следы термического повреждения.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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